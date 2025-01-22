韓国の与党「国民の力」のクォン・ソンドン院内代表が「ムン・ヒョンベ憲法裁判所長権限代行は、共に民主党の李在明（イ・ジェミョン）代表との親密な関係について説明するべきだ」と要求した。【注目】「李在明はナチスを連想させる」韓国与党また、「適切に答えられない場合は、裁判（尹錫悦大統領の弾劾審判）において忌避または除外の理由になる」と述べた。クォン院内代表は1月22日、憲法裁判所前で取材陣に対し、ムン代行と