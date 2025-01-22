大和証券オフィス投資法人 [東証Ｒ] が1月22日大引け後(15:30)に決算を発表。24年11月期の経常利益は前の期比15.3％増の71.6億円に伸びたが、25年5月期は前期比3.9％減の68.8億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を6850円→6920円(前の期は1→2の投資口分割前で13700円)に増額し、今期は6920円にする方針とした。 株探ニュース