ハイデイ日高 [東証Ｐ] が1月22日大引け後(15:30)に配当修正を発表。25年2月期の年間配当を従来計画の36円→38円(前期は35円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な施策の一つとして位置づけ、配当性向40％を目標として、長期的に安定した配当を実施するとともに、一定の内部留保を確保し、財務基盤を強化することを基本方針としておりま