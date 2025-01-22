22日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ17636824.1 27655 ２. 野村日経平均 1535061.4 41120 ３. 日経Ｄインバ 14999 2.8 11535 ４. 日経ベア２ 14662-9.2 283.0