Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。1月22日にリリースされたSnow Man初のベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』の初回盤B付属のBlu-ray/DVDに収録される、初のソロ曲「いっそ、嫌いになれたら。」のMVオフショットを公開した。 【画像】阿部亮平のソロ曲オフショット／楽曲提供したコバソロのコメント／【動画】Snow Man『ソロMV鑑賞会』Vol.1・Vol.2・Vol.3 ■阿部亮平のソロ曲「いっそ、嫌いになれたら。」M