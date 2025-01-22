前兵庫県明石市長・泉房穂氏（61）が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、兵庫県の元県議・竹内英明氏の死去に言及した。竹内氏は県議会会派「ひょうご県民連合」に所属し、県議会調査特別委員会（百条委）の委員を務めていた。斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を厳しく追及し、昨年11月の知事選期間中にはインターネット上で誹謗中傷が過熱。17日の投開票後の18日に議員辞職した。関係者によると、18日夜、姫路市