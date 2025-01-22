滋賀県警東近江署は２１日、東近江市、会社員の男（２１）を盗品等保管容疑で逮捕した。男が闇バイトに応募していたのが端緒で逮捕に至ったという。発表では、男は昨年９月８日頃〜１０月２９日の間、闇バイトの指示役とみられる氏名不詳者に頼まれ、詐取された物と知りながら、自宅に郵送されてきた紙幣計数器（販売価格約２６万円）１台を保管した疑い。男は、他県警が昨年１０月に摘発した特殊詐欺事件の容疑者のＳＮＳ投