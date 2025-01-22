TBSの情報番組「ひるおび」（月〜金曜前10・25）が22日に生放送され、タレントの中居正広（52）を巡る女性トラブルについて報じた。17日、フジテレビの港浩一社長（72）らは臨時の定例会見に出席。第三者の弁護士が中心となった調査委員会を立ち上げることを発表したものの、経営者に忖度した調査になる可能性があるため、日弁連のガイドラインに沿った第三者委員会を作るべきではという声が上がっていた。MCのホンジャマカ