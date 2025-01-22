1月21日、フジテレビ系の料理番組『くいしん坊！万才』（以下、『くいしん坊』）が、26日の放送を見合わせると発表された。この措置は当面、続くものとみられている。同番組の単独スポンサーを務める「キッコーマン」が、フジテレビ社員の関与が疑われる中居正広の女性トラブルを考慮したとされる。トラブルについては、2024年12月の「NEWSポストセブン」と「文春オンライン」の報道で明らかになった。1月17日、フジテレビは