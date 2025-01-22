女優・波瑠（３３）主演のフジテレビ系ドラマ「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班」が２１日にスタートした。瞬間記憶能力を持つ女性刑事・柊氷月（波瑠）の物語。序盤で悲惨な過去を抱えていることが示唆された。エンドロールの出演者クレジットでは元フジテレビアナウンサーの松尾翠（４１）の名前が表記され…。エンドロール後に氷月の脳裏にフラッシュバックし、仏壇に母親の遺影が現れた。役名は夏見小夜で、演者は松尾翠。