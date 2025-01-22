日本人選手で初めてアメリカ野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（51）のものまねで知られるお笑い芸人・ニッチロー（46）が22日、自身のインスタグラムを更新。イチロー氏を祝福した。イチロー氏が日本人初の米野球殿堂入り満票に1票足りず不完全だから進むことができる「ICHIROさん、アメリカ野球殿堂入りおめでとうございます」と投稿。「『小さな事を積み重ねることが、とんでもないところに行くただ一つの道』というICHIRO