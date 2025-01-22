Steve Holland[ワシントン ２１日 ロイター] - トランプ米大統領は就任２日目の２１日、首都ワシントンにあるワシントン大聖堂で礼拝に出席したが、司教からＬＧＢＴＱ＋（性的少数者）や移民に慈悲を示すよう諭す予想外の説教を聞かされた。トランプ氏は前日、バイデン前政権が実施した多様性政策を相次ぎ撤廃。また、不法移民の流入阻止に向けて国境関連の複数の大統領令に署名し、南部国境における移民問題で国家非常事態も