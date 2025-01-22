ＪＫＡは２２日、「２０２４年競輪表彰選手」を発表した。古性優作（３３＝大阪）と石井寛子（３９＝東京）がともに３回目の最優秀選手賞に輝いた。【男子】・最優秀選手賞古性優作・優秀選手賞脇本雄太郡司浩平・優秀新人選手賞纐纈洸翔・特別敢闘選手賞北井佑季【ガールズ】・最優秀選手賞石井寛子・優秀選手賞坂口楓華佐藤水菜・優秀新人選手賞熊谷芽緯・特別敢闘選手賞石井貴子（千葉）・優勝記録更新選