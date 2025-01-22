立川競輪のＦ?「ＨＰＣＪＣ杯」が２２日に開幕した。８ＲのＳ級予選は特進初戦を迎えた阿部英斗（あやと、２０＝福岡）に注目が集まったが、歴戦の猛者である渡辺一成（４１＝福島）が阿部をまくってタイトルホルダーの貫禄を示した。昨年末までナショナルチームに所属していた１２５期の新鋭のＳ級初戦は「一成さんが優勝した久留米の全日本選抜（２０１６年２月）を目の前で見ていました。一成さんは憧れの選手なんです」と