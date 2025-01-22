mzsrzが、テレビ東京 ドラマ24『家政婦クロミは腐った家族を許さない』エンディングテーマ「偽証のガベル」を本日1月22日にリリースした。◆リリックビデオsfprのFZが作曲／プロデュースを務めた本作は、ダークで硬質なバンドサウンドと、明暗／動静／剛柔などの二面性の落差激しい情緒不安定な歌声がせめぎ合うスリリングな楽曲。特に、パワフルな歌声が感極まる《たとえ、恨んでいたんだとしても消せない闇があっても》という