vistlipが1月18日、東名阪ツアー＜ONE MAN TOUR [Ship of Theseus]＞のファイナル公演を東京Zepp Shinjukuで開催した。1月8日リリースのアルバム『THESEUS』を引っ提げて行われた同ツアー最終日のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆vistlip 画像2025年、vistlipは1月8日にリリースしたアルバム『THESEUS』を前途洋洋たるファクターとしてスタートを切った。そのファーストアクションとして行った＜ONE MAN TOUR [Ship of Thes