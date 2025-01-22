◆テニス▽全豪オープン第１１日（２２日、オーストラリア・メルボルン）【メルボルン２２日＝吉松忠弘】車いすテニスでパリ・パラリンピック女子２冠の上地結衣（三井住友銀行）がベスト４に進出だ。同１４位で２０歳のリジ・デフリーフ（オランダ）に６−１、６−２の６２分でストレート勝ちだ。相手のデフリーフは、女王デフロート（オランダ）を継ぐ逸材と言われている。上地も「やはりオランダでディーダ（デフロート