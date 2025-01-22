◆第６６回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２６日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２２日、美浦トレセン昨年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念の勝ち馬コスモキュランダ（牡４歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、Ｗコースで追い切った先週に続き、今週も坂路で横山武史騎手が騎乗した。先行したマイボーイ（３歳未勝利）をラストで２、３馬身突き放し、４ハロン５３秒７―１２秒１をマーク。横山武