北京国際モーターショーで、比亜迪（ＢＹＤ）のスポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「宋ＰＬＵＳ」を見学する来場者。（２０２４年５月４日撮影、北京＝新華社記者／尹棟遜）【新華社北京1月22日】中国自動車工業協会（CAAM）は22日、2024年のスポーツタイプ多目的車（SUV）販売台数のうち、上位10社で964万2千台となり、全体の65.5％を占めたと発表した。奇瑞汽車、比亜迪（BYD）、吉利汽車、長城汽車、重慶長安汽車、一汽大衆