【ソウル聯合ニュース】韓国国会は２２日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の「非常戒厳」宣言を巡る内乱容疑の真相を解明するための国政調査特別委員会の聴聞会を初めて開いた。聴聞会には韓悳洙（ハン・ドクス）首相や朴性載（パク・ソンジェ）法務部長官、趙兌烈（チョ・テヨル）外交部長官、情報機関・国家情報院（国情院）の趙太庸（チョ・テヨン）院長、申源苾（シン・ウォンシク）国家安保室長らが出席した。聴聞