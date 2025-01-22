レギュラーガソリンの全国平均価格が2週連続で値上がりし、過去最高水準に迫りました。1リットルあたり185.1円です。資源エネルギー庁によりますと、今月20日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は1リットルあたり185.1円でした。14日の時点より4.4円上昇し、2週連続の値上がりです。去年12月19日と今月16日に政府の補助金が5円ずつ段階的に縮小された影響で、平均価格が上昇しました。過去最高値である、おととし9