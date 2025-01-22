お笑いタレント、おばたのお兄さん（36）が22日、長野県・軽井沢プリンスホテルスキー場で行われた大回転競技大会に出場し、39歳以下のレギュラーの部で優勝を果たした。23年の本格競技復帰後、複数人出場大会では初の栄冠。このほど取材に応じ「優勝できて良かった」と喜びをかみしめた。3歳からスキーを始め、中学1年時にアルペンスキー新潟県地区強化指定選手に選ばれるなどしていた。23年に本格復帰すると、23年の同大会で5位