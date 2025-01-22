国際弁護士の清原博氏（54）が22日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。第三者委員会について詳しく説明した。第三者委員会については、17日にフジテレビが実施した記者会見で話していた事案と、日弁連の提議する第三者委員会について清原氏は「似て非なるものですね」と別物であると断じた。そして「フジテレビの言う調査委員会というのは、第三者の弁護士が中心になっても、フジテレビの社員が入ることが可能な