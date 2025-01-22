女優の土屋太鳳が21日に自身のアメブロを更新。弟で声優・俳優の土屋神葉の活躍している姿に言及した。この日、太鳳は渋谷区に掲出されているガンダムシリーズの最新作・劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』の広告の写真を複数枚公開。渋谷スクランブル交差点について「駅や周りのビルが建て替えられているので鉄骨がたくさん見えています。その景色とガンダムの世界がこんなにも似合うなんて！」とコメントした。