人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が21日に自身のアメブロを更新。眼瞼下垂の手術から6週間経過した次男の検査結果を明かした。この日、桃は次男について「先天性眼瞼下垂症の手術をしてから6週間経ちました」と報告。「今日は大学病院での視力の検査があるので、久しぶりにゴーグルを外しました」と次男の写真を公開し「まだ目は腫れてるけど、目も前より開くようになって、よかった