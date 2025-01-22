世界には多くの絶景クライミングスポットがあるが、イタリアのサルデーニャ島に絶景を求め過酷な岩登りスポットを発見したのでご紹介。地中海に浮かぶリゾートで知られるサルデーニャ島の、ターコイズブルーが美しい入り江に立つ高さ140メートルの石灰岩タワー「アグリア・ディ・ゴロリッツェ」（Aguglia di Goloritze）。サルデーニャ島のオロゼイ湾に位置する巨大な海食柱で、ヨーロッパで最も壮観なクライミングスポットの1つで