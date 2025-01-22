元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(45)が、自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。日本人初の野球殿堂入りが決まったイチロー氏（51）に対して実は期待していることを明かした。2012年にヤンキースで短期間ながらチームメートにもなった天才打者の栄誉を称えた。五十嵐氏はイチロー氏を語るとき、「練習のときのホームランが凄いんです」といつも説明するという。「かなりの飛距離を出します