「深夜2時のシンデレラ」 韓国で今、"年下彼氏"として人気を急上昇させている次世代スターの一人、2000年生まれのムン・サンミン。「シュルプ」(2022年)や「ウェディング・インポッシブル」(2024年)といったドラマで頭角を現してきた彼は、かつてパク・ソジュンやパク・ボゴムらも務めた韓国の地上波・KBSの人気音楽番組「ミュージックバンク」のMCに抜擢されたこともあり、その人気と知名度がじわじわと拡大中。特に、主演