元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(45)が、自身のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。イチロー氏（51）の“誘い”を断った過去の後悔を明かした。日本人初の米野球殿堂入り。2012年にヤンキースで短期間ながらチームメートになった五十嵐氏には、悔やみきれない思い出があった。メジャー昇格した直後、移動のバスでイチロー氏から「五十嵐くん、ここ座りなよ」と2人がけの隣の席を勧められた。