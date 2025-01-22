日本時間21日、トランプ大統領が就任し、WHO（世界保健機関）からの脱退やパリ協定からの離脱を含む40以上の大統領令に署名した。一方、側近の一人であるイーロン・マスク氏が、大統領就任イベントでの行動が物議を醸している。【画像】トランプ大統領就任式に登場「みんなヒトラーだ」マスク氏うんざり ■ナチス・ドイツ想起？マスク氏反論大歓声の中、大きな手振りでトランプ大統領（78）の就任イベントに登場したマスク氏