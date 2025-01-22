数字を用いた表現が上手くなるには何をすればいいか。ビジネス数学教育家の深沢真太郎さんは「一瞬で数字と仲良く戯れるには、『カウントダウンスピーチ』という1分でできるオリジナルのコトバ遊びがおすすめだ。自己紹介で活用すると強烈なインパクトとともに、あなたのことを100％覚えてもらえるはずだ」という――。※本稿は、深沢真太郎『読むだけで数字センスがみるみるよくなる本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。