イチロー氏の米国野球殿堂入りについて、母校の愛工大名電高（名古屋市）で野球部監督を務める倉野光生さん（66）は「背番号51が、51歳になって殿堂入りする。やっぱりスター、巡り合わせの強さがすごい」とたたえた。愛工大名電3年時の選抜高校野球大会に投手として出場した鈴木一朗（イチロー）選手=1991年3月29日、阪神甲子園球場倉野さんはイチロー氏が在学時にコーチだった。「身長170センチ、体重55キロで入学して、選手