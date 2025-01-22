塩野義製薬（大阪市）は22日、1社提供の形でスポンサーを務めているフジテレビの番組「ミュージックフェア」について、テロップ表示している社名の削除を検討していることを明らかにした。子会社が放映しているCMも25日以降、ACジャパンの公共広告に差し替えるという。「ミュージックフェア」は1964年に始まった長寿番組で、当初から塩野義がスポンサーを務めてきた。