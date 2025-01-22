Hyunsu Yim[ソウル ２２日 ロイター] - 韓国国土交通省は２２日、務安国際空港で先月起きたチェジュ航空機事故を受け、同空港に設置されたコンクリート製構造物を撤去すると発表した。事故原因については調査が続いているが、専門家らは航空機を誘導する「ローカライザー」と呼ぶ装置が備え付けられた構造物が滑走路の端に設置されていたことが、被害を大きくした可能性が高いと指摘している。当局は務安と済州国際空港を含む