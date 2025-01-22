【モデルプレス＝2025/01/22】Mrs. GREEN APPLEが2025年1月20日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」（TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット／毎週月〜金22：00〜）に出演。ボーカル・ギターの大森元貴が、2024年12月31日に放送された「第75回NHK紅白歌合戦」での5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のサクラ（SAKURA）とのやり取りを明かした。【写真】ミセス大森×LE SSERAFIMサクラのディズニーコラボ◆大森元