テレビ東京は22日、中居正広の女性トラブルにフジテレビの局員の関与を指摘する一連の報道を受け、社内及び番組関係者や取引先等との間で不適切な行為があったかどうかなどについて、外部の専門家の協力を得て、社内調査を開始すると発表した。【写真】新MCも登場した『だれかtoなかい』2024年ラスト回同局の公式サイトには「社内調査について」と題した文書が掲出され、「テレビ東京グループは『テレビ東京グループ人権方針』