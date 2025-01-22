大学入試センターは２２日、大学入学共通テスト（１８、１９日）実施の平均点の中間集計を発表した。学習指導要領の新課程に基づき、初めて出題された「情報Ｉ」（満点１００点）は７３・１０点だった。主な科目の平均点は、「国語」（同２００点）１２６・１３点▽「数学Ｉ・Ａ」（同１００点）５６・６６点、「数学２、Ｂ、Ｃ」（同）５６・６９点▽英語（リーディング）（同）５９・６５点、同（リスニング）（同）６２・９