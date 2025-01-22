タレントの中居正広さん（５２）の女性トラブルを巡り、テレビ朝日は２２日、「中居正広の土曜日な会」を打ち切ると発表した。「視聴者の皆様からの様々なご意見、アドバタイザーの反応などを踏まえ、放送継続の環境にないと判断した」としている。中居さんにも伝えた。また、昨年９月に実施した同社内の人権状況に関するアンケートの結果も公表。「食事会等での出演者からの不適切な行為の報告はなかった」とした。さらに今回