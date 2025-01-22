MLB・マリナーズなどで活躍したイチロー氏が日本時間22日、アジア人初となるアメリカ野球殿堂入りに選出。現在の日本球界について自身の思いを語りました。「トルネード投法」で知られる野茂英雄氏や、“大魔神”の愛称で親しまれた佐々木主浩氏など投手陣がメジャーで結果を残してきた中、2001年に日本人野手として初めてメジャーに挑戦したイチロー氏。「僕が何を担ったかは分からないですけど、初めての野手としての覚悟を持っ