実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し。覚悟の“実名”告発をした、元女子アナでユーチューバー・青木歌音（32）への支援を表明した。青木は自身のYouTubeチャンネルで「私が女子アナ時代、フジテレビの偉い人から色々されたので告発します」というタイトルで動画をアップ。セクハラ被害に遭ったのは、かつて「スカパー」番組内の「女子アナウンス部」に所属していた時だという