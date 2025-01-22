レーカーズの八村塁選手（NBAE提供・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBAのレーカーズに所属する八村塁は、イチローさんが日本選手で初めて米国野球殿堂入りを果たしたことに「小さい頃に野球を始めた時はイチローさんのことを見ていたし、すごく尊敬している。偉大な選手だといつも思っている。素晴らしい」と祝福した。名前の塁は野球に由来する。元野球少年の八村はイチローさんに憧れ、打席に立った時の弓を引くよ