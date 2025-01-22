大学入学共通テスト平均点（中間集計）大学入試センターは22日、大学入学共通テストの平均点の中間集計を発表した。初めて実施された情報は、現役生向けの「情報1」が73.10点、既卒者向けの「旧情報」が74.08点だった。対象となる全科目で要件を満たさないため、得点調整は実施されない見通し。最終的な実施の有無は24日に、平均点の最終集計は2月6日に公表する。体調不良などを理由とした追試験の許可者は992人。監督者のミス