22日朝、福島県郡山市のJR郡山駅前の市道で、大阪府箕面市の予備校生横見咲空（さら）さん（19）が軽乗用車にはねられ、頭などを強く打ち、約8時間後に搬送先の病院で脳挫傷などにより死亡が確認された。福島県警郡山署によると、事故当時、横見さんは大学入試の会場に向かう途中で、信号機のある横断歩道を渡っていたという。署は同日、この車を運転していた郡山市昭和1丁目の会社員池田怜平容疑者（34）を自動車運転死傷処罰