元テレビ朝日アナウンサーで、現在は弁護士の西脇亨輔氏（54）が21日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。中居正広（52）の女性トラブルにフジテレビの社員が関与したなどとする報道をめぐり、同局の港浩一社長らが出席した記者会見について言及した。テレビ局開催の会見でテレビカメラが入れなかったことに対し、元テレビ朝日社員、元テレビ業界の一員として語った。「違和感がある一方で、