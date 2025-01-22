岡山銘菓・「きび田楽」を製造する有限会社「金萬堂本舗」が今月（1月）31日で菓子の製造を終了し廃業する方針であることが分かりました。 【写真を見る】岡山銘菓・きび田楽の販売が1月31日で終了製造会社「金萬堂本舗」後継者不足のため廃業へ「本当に残念」 「金萬堂本舗」は岡山市北区辛川市場に本社工場を置き、JR岡山駅２階に直営店「さんすて岡山店」を構え、岡山を代表するお土産の一つ、岡山銘菓「きび田楽」などを販