ソフトバンクの又吉克樹投手（34）が22日、背水の覚悟を語った。大分県佐伯市でチームメートの柳田悠岐らと行っている自主トレを公開。キャッチボールやノックだけでなく、最後はマウンドからの投球練習で締めた。中日時代も含めて他選手との合同自主トレは初めてで、野手に交じっての参加。「セ・リーグの時は打撃も練習に入れていた。サイドスローと言うことで腰の切れという部分でも。原点回帰じゃないけど、もう一度走っ