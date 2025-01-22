大分市の大分マリーンパレス水族館「うみたまご」が公式Xを更新。生まれたてのコツメカワウソの家族を紹介し、話題となっている。「昨年産まれたベビウソたち」と綴り投稿したのは、1カ所に集まるカワウソの写真。4匹の子供と母親の5匹の家族で、カメラを見つめる可愛らしい1枚となっている。「うみたまご」のHPによると、昨年11月2日に母・ツバキが4頭の赤ちゃんを出産。同22日から一般公開されている。この投稿には「可