大手受験予備校「ニチガク」を運営する（株）日本学力振興会（TSR企業コード:293847398、新宿区）が1月4日に突然教室を閉鎖してから3週間が経過した。1月10日に東京地裁へ破産を申請したが、受験シーズンを目前に控えたタイミングの事業断念は受験生に動揺が広がった。東京商工リサーチ（TSR）が独自に入手した破産申立書には、生徒獲得に苦戦した背景や不適切会計の可能性などが記されている。申立書の破産経緯は以下の通り