総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で、“悪童”と呼ばれるレオが２１日、自身のＸを更新。中学時代にラグビーに打ち込む姿を投稿。ボールを持って駆ける写真などとともに「俺は、中学の時は毎日１００ｋｇ相手をひっくり返してた。タックルに自信あるからＭＭＡだったら誰にも負けへんな」、「５年前の俺、昔も今も俺は最強」とつづった。