東京・新宿区で覚醒剤を使用したとしてラッパーの男が逮捕されました。男は別の覚醒剤事件で保釈中でした。【映像】覚醒剤使用で逮捕されたラッパーの男ラッパーの「MU-TON」こと菅原勝也容疑者（30）は2025年1月16日、新宿区戸山のアパートで覚醒剤を使用した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、菅原容疑者は当時、アパートで不審な行動をしていて、警察官による尿検査を受けました。その後、陽性反応が出たもの